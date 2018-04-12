Пятница 13-е может стать последним днем Telegram в России

Таганский суд Москвы назначил на пятницу, 13 апреля, рассмотрение иска Роскомнадзора об ограничении на территории России доступа к мессенджеру Telegram. Об этом сообщает издание «Ведомости». Роскомнадзор потребовал в случае положительного решения суда заблокировать мессенджер немедленно.

Соответственно, есть определенная вероятность того, что завтрашний день, пятница 13-е, может стать последним днем, когда этот мессенджер, ставший уже популярным у нас в стране, в том числе, благодаря развитию различного вида информационных каналов, будет свободно доступен.

Иску Роскомнадзора предшествовал 15-дневный ультиматум, который ведомство дало руководству Telegram на передачу Федеральной службе безопасности ключей шифрования. Компания ответила, что выполнить требование невозможно по техническим причинам из-за архитектуры программы.

Между тем ТАСС сообщает, что российские журналисты Олег Кашин и Александр Плющев обратились в Европейский суд по правам человека по поводу грозящей мессенджеру блокировки. По их мнению, блокировка приведет к невозможности использования Telegram-каналов, которые являются важным способом распространения мнений по актуальным вопросам.

Что вы будете делать, если заблокируют Telegram?

Такой вопрос мы задали журналистам, предпринимателям и другим людям, кто так или иначе использует этот мессенджер в своей жизни.

- Буду плакать, - ответил на условиях анонимности предприниматель, который использует Telegram в своем бизнесе. - Потом буду думать, где работать - в Whatsapp или во ВКонтакте. Хотя аналогов телеграму нет. Он очень быстрый. Whatsapp, например, бывает, что зависает. В Telegram есть каналы, которые ты можешь создать сам или подписаться на интересные для тебя. Фотографии с Telegram не сохраняются в памяти телефона, и не засоряют его, как в Whatsapp. Есть и другие удобные функции.

- На мой взгляд, у нас, в отличие от той же Москвы Telegham не сильно развит, нет, например, людей, которые ведут бизнес в Telegram, - считает журналист «РБК-Уфа» Станислав Шахов. -Лично я им пользуюсь не активно, подписан на несколько каналов. Если заблокируют, буду использовать другие источники информации.

- Telegram для меня рабочий инструмент, я очень активно им пользуюсь, подписан на множество каналов, чатов, - поделился блогер Раис Габитов. - Недавно я был автором одного из них. А к возможной блокировке я готов: буду использовать VPN. Если все-таки произойдет блокировка мессенджера, случится то же самое, что произошло, когда заблокировали торренты: люди научились пользоваться обходными путями и продолжили пользоваться сервисом. Иными словами, государство своими действиями повышает компьютерную грамотность населения. А человек все-таки всегда будет на шаг впереди любой реакционной системы.

- Telegram зарекомендовал себя, как удобный мессенджер для деловых людей. Поэтому его блокировка создаст определенные неудобства для тех, кто привык им пользоваться, - сказал депутат Государственного собрания Башкирии Рустем Ахмадинуров. - Будет очень жаль, но жизнь есть жизнь. Лично для меня и моих коммуникаций это будет не сильно критично, так как есть другие способы обмена сообщениями – Facebook и другие.

Депутат Госдумы России Иван Сухарев, как выяснилось, не пользуется этим мессенджером:

- Я не пользуюсь Telegram, поэтому ничего делать не буду.

Вместо выводов

Политолог Алексей Трегубов считает, что блокировка Telegram может пойти на пользу журналистике: