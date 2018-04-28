Мариничев: Роскомнадзору не удастся заблокировать Telegram

По его словам, Telegram представляет собой не сайт, а приложение, поэтому добиваться прекращения его работы с помощью блокировки IP-адресов бесполезное занятие, передает rns.online. Клиентская часть мессенджера – открытый код, его можно только проанализировать и понять принцип работы.

Мариничев убежден, что те механизмы блокировки, которые применяет Роскомнадзор, абсолютно неэффективны. При этом омбудсмен считает, что бороться нужно, но не с сервисом, а с авторами нелегального контента.

Избежать блокировок разработка Павла Дурова сможет, постоянно обновляя программное обеспечение. Попадание же в список запрещенных сторонних сервисов приведет к тому, что пользователи сами будут искать средства, чтобы обойти ограничения.