В мессенджере Там-Там появились нелегальные клоны популярных TG-каналов

Практически в день блокировки мессенджера Telegram началась активная и даже агрессивная реклама нового (2017 года выпуска) мессенджера Там-Там, принадлежащего Mail.ru group. И практически также сразу в новом мессенджере, который его владельцы позиционируют, как замену заблокированному Telegram, появились клоны популярных TG-каналов. Об этом сообщает издание «Новые известия».

В частности, появились клоны таких наиболее читаемых каналов, как каналы Ильи Варламова, Алексея Навального, «Дождя», «РБК», «Коммерсанта», «Ведомостей», «Сталингулаг», «СНОБа», «Медузы», «Футляр для виолончели» и др. Авторы некоторых каналов уже высказались на этот счет и довольно однозначно и резко.

- Никаким TamTam я не пользуюсь, как вёл канал на Telegram, так и продолжу это делать. На сегодняшний день я не вижу оснований для TamTam занять нишу Telegram в России, всё будет зависеть от того, какие у них появятся разработки и технологии, – заявил «Новым известиям» блогер Илья Варламов.

- Редакция РБК сейчас рассматривает варианты платформ для работы, насколько я знаю, мессенджер TamTam не входит в этот список, – говорит пресс-секретарь «РБК» Егор Тимофеев.

- Единственный верифицированный канал «Караульный» находится в Telegram и агрегирует сообщения из каналов в Telegram. Заводить каналы в TamTam, Диалоге или иных старых и новых мессенджерах мы не намерены. Если проще, то скорее небо упадёт на землю, чем мы выйдем за рамки Telegram - и никакие рукозадые идиоты нам не указ. В отношении заведших фейк-канала, возможно, будут приняты меры, – говорит «Караульный».

Тем временем, по сообщениям «Новых известий», по состоянию на 16 апреля свои каналы в Telegram перестали вести государственные СМИ: RT, РИА, НТВ, Вести, ТАСС с общим количеством подписчиков более ста тысяч человек.

Мессенджер Telegram, несмотря на блокировку, продолжает работать. Причем, многие пользователи продолжают читать новости и каналы, не прибегая к способам обхода блокировок – VPN и proxy-серверов. О том, что мессенджер будет пытаться обходить блокировку, используя внутренние ресурсы, заявил в минувшую пятницу 13-го Павел Дуров.