Telegram - всё: ему грозит немедленная блокировка

Только что судья постановила: ограничить использование Telegram на территории России. Решение суда должно быть исполнено немедленно.

Блокировка может быть снята после того, как руководство мессенджера все-таки исполнит требование Роскомнадзора о передаче ФСБ ключей шифрования.

С момента начала рассмотрения иска и до момента ухода судьи в совещательную комнату ушло не более 20 минут. Совещание судьи при этом длилось гораздо дольше.

Напомним, что сегодня, 13 апреля, в Таганском суде Москвы был рассмотрен иск Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру на территории России. Ведомство указывает на то, что мессенджер используется террористами и другими преступниками в своих, собственно, преступных целях.

- Сведения, которые распространяются в Telegram, могут содержать в себе экстремизм, терроризм, и они представляют угрозу России и всем гражданам, в том числе пользователям мессенджера, – цитирует представителя Роскомнадзора на суде «МедиаЗона».

Ведомство также требует немедленной блокировки в случае положительного решения судьи по ходатайству.

За последние несколько дней до начала суда ввиду возможной и вполне вероятной блокировки мессенджера появилось множество инструкций по обходу этой блокировки посредством использования VPN и proxy-серверов.

Мировая аудитория Telegram насчитывает порядка 200 миллионов человек, точных данных по России пока нет. «Ведомости» приводят со ссылкой на MedaiSkope и Combot данные о 12,5 и 15 миллионах пользователей в России. Эксперты оценивают снижение количества пользователей в случае блокировки примерно наполовину.

Представителей мессенджера на суде не было: Павел Дуров сообщил, что не будет их отправлять.

Ведомство требовало от руководства Telegram предоставить в адрес ФСБ ключи шифрования и дало на исполнение 15 дней. Требование выполнено не было, так как, об этом заявили представители Telegram, это невозможно сделать технически ввиду архитектуры программы.

Медиакорсеть опросила уфимцев, что они будут делать в случае блокировки мессенджера. Треть опрошенных сообщила, что перейдет на другие мессенджеры, 53% - подпишут петицию в поддержку Telegram, 13% - не пользуются им.