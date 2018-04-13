Павел Дуров: чтобы быть по-настоящему свободным, нужно рискнуть всем

Павел Дуров, создатель мессенджера Telegram, который сегодня постановили заблокировать, сообщил на своих страницах в соцсетях, что будет использовать способы обхода блокировки с тем, чтобы пользователи продолжили пользоваться мессенджером. Сообщил он буквально следующее:

Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей, однако, 100%-ая доступность сервиса без VPN не гарантирована. В первые часы блокировки сторонние VPN/Proxy-сервисы могут быть перегружены и с большой вероятностью будут работать медленно. Независимо от наличия блокировки, Telegram сохранит возможность централизованно рассылать уведомления всем российским пользователям, информируя о развитии ситуации.

Важно: не удаляйте и не переустанавливайте Telegram при возникновении проблем со связью. Старайтесь своевременно скачивать обновления Telegram в AppStore или Google Play.

Фото: Соцсети

Напомним, что Таганский суд Москвы сегодня, 13 апреля, постановил ограничить использование Telegram на всей территории России, мессенджер должен быть заблокирован немедленно. Разблокировать его могут после того, как руководство Telegram исполнит требование ФСБ о передаче ей ключей шифрования, чего, судя по всему, не будет.

На просторах интернета в последние дни мега-популярной была и пока остается тема использования VPN и proxy-серверов для обхода блокировок.

В своем Instagram Павел Дуров выложил фотографию с подписью «To be truly free, you should be ready to risk everything for freedom» – «Чтобы быть по-настоящему свободным, нужно быть готовым рискнуть ради свободы всем».