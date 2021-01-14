«Горжусь сыном»: мать Владимира Санкина, убившего педофила, сделала заявление в суде

Напомним, преступление было совершено вечером 30 января. В тот вечер Санкин возвращался с работы домой и встретил на улице двух знакомых подростков, которые рассказали, что незнакомый мужчина предлагал им раздеться у себя в квартире. Санкин решил выяснить отношения с подозреваемым в педофилии, а в итоге забил его до смерти. Мужчина умер в машине скорой помощи.