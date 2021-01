«Горжусь сыном»: мать Владимира Санкина, убившего педофила, сделала заявление в суде

Сегодня, 14 января, Кировский районный суд города Уфы вынес приговор Владимиру Санкину, который убил подозреваемого в педофилии. Ему предстоит восемь лет провести за решеткой.

В зале суда его мать призналась журналистам, что не ожидала такого приговора и все равно гордится своим сыном, сообщает издание 360. — Я вообще не могу понять, как такое могло произойти — восемь лет дать. Судили неправильно, знаю, много было нарушений. Неправильно вопросы присяжным задавали. Он не жалеет, что спас детей. Так же поступил бы, и правильно бы сделал. Я горжусь своим сыном, — отметила мать Владимира. Напомним, преступление было совершено вечером 30 января. В тот вечер Санкин возвращался с работы домой и встретил на улице двух знакомых подростков, которые рассказали, что незнакомый мужчина предлагал им раздеться у себя в квартире. Санкин решил выяснить отношения с подозреваемым в педофилии, а в итоге забил его до смерти. Мужчина умер в машине скорой помощи.

