В Уфе убийцу педофила Владимира Санкина приговорили к восьми годам колонии

В Уфе убийцу педофила Владимира Санкина приговорили к восьми годам колонии

Вчера, 11:17ПроисшествияКарина МамаеваPhoto: life.ru
Калининский районный суд города Уфы вынес обвинительный приговор в отношении Владимира Санкина, который убил подозреваемого в педофилии. 16 декабря дело рассматривали присяжные, которые признали его виновность. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину обвинили в умышленном причинении тяжкого вредя здоровью человека, повлекшее смерть пострадавшего. Ему предстоит провести восемь лет в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, вечером 30 января Владимир Санкин встретил двух знакомых подростков. Один из них рассказал, что неизвестный мужчина совершил в отношении них развратные действия. Тогда Санкин отправился к последнему и избил его до смерти. Сотрудники полиции остановили подсудимого, но вот мужчину спасти не удалось - он скончался в автомобиле скорой помощи. По данным следствия, Санкин также похитил у потерпевшего имеющиеся при нём деньги.

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