В Уфе убийцу педофила Владимира Санкина приговорили к восьми годам колонии

Напомним, вечером 30 января Владимир Санкин встретил двух знакомых подростков. Один из них рассказал, что неизвестный мужчина совершил в отношении них развратные действия. Тогда Санкин отправился к последнему и избил его до смерти. Сотрудники полиции остановили подсудимого, но вот мужчину спасти не удалось - он скончался в автомобиле скорой помощи. По данным следствия, Санкин также похитил у потерпевшего имеющиеся при нём деньги.