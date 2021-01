В Уфе убийцу педофила Владимира Санкина приговорили к восьми годам колонии

Калининский районный суд города Уфы вынес обвинительный приговор в отношении Владимира Санкина, который убил подозреваемого в педофилии. 16 декабря дело рассматривали присяжные, которые признали его виновность. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину обвинили в умышленном причинении тяжкого вредя здоровью человека, повлекшее смерть пострадавшего. Ему предстоит провести восемь лет в исправительной колонии строгого режима. Напомним, вечером 30 января Владимир Санкин встретил двух знакомых подростков. Один из них рассказал, что неизвестный мужчина совершил в отношении них развратные действия. Тогда Санкин отправился к последнему и избил его до смерти. Сотрудники полиции остановили подсудимого, но вот мужчину спасти не удалось - он скончался в автомобиле скорой помощи. По данным следствия, Санкин также похитил у потерпевшего имеющиеся при нём деньги.

