В Башкирии четверых членов организации «Башкорт» заключили под стражу

В Башкирии четверых задержанных, членов запрещенной в России организации «Башкорт» заключили под стражу, сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, под арест взяли Рустама Аманова. Ильнура Кинисарова, Раиля Абкаирова и Марата Шарафутдинова. Возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство с применением оружия», «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Напомним, вчера стало известно о задержании 14 членов экстремистской организации. Сообщалось, что они были участниками ноябрьского конфликта в Кармаскалах. У задержанных в ходе обыска были изъяты обрезы, пистолеты и патроны к ним, холодное оружие и атрибутика.

