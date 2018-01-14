Жителям Башкирии предложили попробовать себя в качестве наставников сирот

Такую необычную акцию объявил благотворительный фонд «Наши дети».

В Башкирии дан старт программе «Наставничество», в рамках которой взрослый человек не младше 24 лет может стать наставником для воспитанника детского дома. Акцию объявил благотворительный фонд «Наши дети».

Как сообщили организаторы акции, принять в ней участие может каждый человек, неравнодушный к судьбе сирот, оставшихся без попечения родителей. Взрослые помогли бы им социализироваться, освоиться в обществе и адаптироваться к самостоятельной жизни после выпуска из детдома и окончания школы.

- Такая помощь неоценима, ведь ребята в детдомах не всегда готовы принимать самостоятельные решения, они часто бывают неграмотны в бытовых вопросах и во многом надеются на воспитателей, - пояснила психолог программы Анжела Мухамадиева. По ее словам, принять участие в программе может любой житель республики, независимо от пола, профессии и уровня доходов. Разумеется, кандидаты в наставники пройдут строгий отбор. Предпочтение будет отдано ответственным и законопослушным людям.

- Для кандидата важно иметь собственную мотивацию к долгосрочному участию в проекте. А разнообразие в характерах и темпераментах даже приветствуем, - уточнила психолог.