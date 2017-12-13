В Башкирии двойни и тройни принесут родителям доход по особой схеме

Министерство семьи, туда и соцзащиты населения Башкирии дало разъяснения по этому поводу.

В январе 2018 года в силу вступают изменения в законодательстве, касающиеся поддержки семей с детьми. В особых случаях, касающихся рождения двойни и тройни, будет применяться особая схема оказания социальной поддержки.

В случае рождения двойни ежемесячная выплата на первого ребенка в размере 10,5 тысячи рублей будет распространяться только на ребенка, который появился на свет первым. За второго по счету близнеца родителям будет полагаться выплата из материнского капитала, размер которого, к слову, сейчас составляет 453 тысячи рублей. Индексация данной выплаты, как известно, запланирована в 2020 году, она достигнет 471 тысячу рублей.

Семьям Башкирии, у которых родились тройни, поддержка также будет полагаться, поскольку наша республика входит в число 60 регионов, в которых коэффициент рождаемости ниже двух.