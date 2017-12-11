Мама двойни из Уфы после операции в Барселоне: Я вернулась возрожденной!

35-летняя Алина Жилина, о болезни которой писала Медиакорсеть, вернулась в Уфу после успешной операции в Барселоне. Мама детей, больных ДЦП, могла потерять своих малышей: ей грозил паралич, и их могли забрать органы опеки. Но все позади: Алина сможет растить детей сама, и от всей души благодарит тех, кто ей помог.

История Алины, у которой был выявлен тетеринг-синдром (натяжение концевой нити спинного мозга - прим.ред.), тронула сердца многих людей. Общими усилиями неравнодушные люди собрали определенную сумму на операцию в одной из клиник Барселоны. Но этих денег все равно не хватало. Неожиданно произошло своего рода чудо: в редакцию обратился крупный спонсор, который закрыл сбор на его финальном этапе. Позже еще один состоятельный человек перечислил деньги Алине на поездку и проживание в Барселоне. Оба человека пожелали остаться неизвестными.

29 ноября Алине наконец сделали операцию, которая была ей столь необходима. По ее словам, все прошло идеально. И даже врачи не ожидали, что все получилось так быстро и просто. На прошлой неделе Алина, счастливая и здоровая, вернулась в Уфу и сообщила об этом в своей группе Вконтакте.

Фото: из группы помощи Алине Жилиной

Фото: из группы помощи Алине Жилиной

- Благодаря всем вам я вернулась возрожденной! - написала Алина. - Перед поездкой не поставила в известность потому , что боялась. Боялась дороги, неизвестности, непредвиденных обстоятельств, операции! И то, что будет после. Я смогла поверить, принять и понять факт случившегося, только вернувшись домой. Я вернулась другая. Живая. Здоровая! И я со слезами счастья каждому, каждому говорю огромное человеческое спасибо за каждый рубль, за каждую копеечку! За каждый посильный вклад. Я вас всех очень люблю! Многих из вас я не знаю и никогда не видела. Но мысленно взяв вас за руку и глядя в глаза, от чистого сердца говорю спасибо! И дай Бог каждому, сотворенное им добро вернётся многократно умноженным! Я люблю вас! Я целую руки каждому из вас, ибо это чудо сотворили все Вы, кто поверил и протянул руку помощи мне и моим детям! Вместе мы сила! Верьте, что даже маленькая сумма, маленькая помощь, или просто помолиться - это очень важно и бесценно, если это сделать вовремя!