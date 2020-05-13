В Уфе разыскивают 14-летнюю девочку с татуировками

Накануне, 12 мая, в отдел полиции по Орджоникидзевскому району Уфы обратилась 44-летняя женщина с сообщением об исчезновении 14-летней дочери. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

По уточненным данным, Катя Тимофеева пропала еще вечером 1 мая. По словам матери, девочка поехала ночевать к своей подруге по имени Эльвира, которая проживает на улице Рихарда Зорге. После этого она несколько раз выходила на связь с матерью по телефону, но потом перестала отвечать. Сейчас неизвестно, где Катя может находиться.

Приметы пропавшей девочки: на вид 14-15 лет, худощавая, лицо овальное, глаза карие, нос прямой, губы тонкие, волосы длинные светлые крашенные.

Особые приметы: есть татуировки - две розы и надпись.

Была одета: в синюю ветровку, футболку и синие джинсы, белые кроссовки.

Всех, кто располагает хоть какой-то информацией о пропавшей девочке, просят обратиться в ближайшее отделение полиции или позвонить по телефонам: