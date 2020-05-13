В Уфе разыскивают 14-летнюю девочку с татуировками
Поиск ведет отдел полиции по Орджоникидзевскому району Уфы.
Накануне, 12 мая, в отдел полиции по Орджоникидзевскому району Уфы обратилась 44-летняя женщина с сообщением об исчезновении 14-летней дочери. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
По уточненным данным, Катя Тимофеева пропала еще вечером 1 мая. По словам матери, девочка поехала ночевать к своей подруге по имени Эльвира, которая проживает на улице Рихарда Зорге. После этого она несколько раз выходила на связь с матерью по телефону, но потом перестала отвечать. Сейчас неизвестно, где Катя может находиться.
Приметы пропавшей девочки: на вид 14-15 лет, худощавая, лицо овальное, глаза карие, нос прямой, губы тонкие, волосы длинные светлые крашенные.
Особые приметы: есть татуировки - две розы и надпись.
Была одета: в синюю ветровку, футболку и синие джинсы, белые кроссовки.
Всех, кто располагает хоть какой-то информацией о пропавшей девочке, просят обратиться в ближайшее отделение полиции или позвонить по телефонам:
- дежурная часть МВД по РБ: (347) 279-39-02,
- дежурная часть Управления МВД России по городу Уфе (347) 237-19-60,
- отдел полиции № 5 Управления МВД России по городу Уфе – +7 347 242-77-15, +7 347 279-33-02 или 02 (102 – с мобильного).