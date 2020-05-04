В Башкирии спасатели рассказали о найденном чудом 21-летнем пропавшем парне

По информации Госкомитета по ЧС, к ним поступило сообщение о пропаже парня 2 мая. По информации спасателей, 21-летний парень пропал в Аскинском районе.

Молодой человек вышел 29 апреля из деревни Старокочкильдино и дошёл до села Урмиязы, когда решил отправиться обратно, но не рассчитал свои силы и заблудился.