Медэксперты назвали причину смерти пропавшего ранее 9-летнего мальчика

Ранее сообщалось, что мальчика искали в течение нескольких недель. Ребенок вышел из дома деда, где был в гостях с родителями, 22 апреля. С тех пор о нем не было никакой информации. Родители обратились в правоохранительные органы, к поискам привлекли местных жителей и волонтеров.