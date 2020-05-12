Медэксперты назвали причину смерти пропавшего ранее 9-летнего мальчика
Следственный комитет сообщил результаты вскрытия ребенка.
По предварительным результатам смерть 9-летнего ранее пропавшего Рустама Ишкулова наступила вследствие утопления. По данным экспертизы, на теле ребенка не замечено никаких телесных повреждений.
Ранее сообщалось, что мальчика искали в течение нескольких недель. Ребенок вышел из дома деда, где был в гостях с родителями, 22 апреля. С тех пор о нем не было никакой информации. Родители обратились в правоохранительные органы, к поискам привлекли местных жителей и волонтеров.
Рустама нашли 8 мая 2020 в реке Большая Арметка на территории Нижнего Ташбукана Гафурийского района. Буквально в тот же день администрация района искала еще больше волонтеров, чтобы продолжить поиски.
Предварительно следователи отмечают, что смерть ребенка не носит криминального характера.