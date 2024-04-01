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Поиски детей

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2024
Известны новые подробности о поисках пропавших в Уфе подростков
1 апреля, 07:09
2023
В Башкирии возбуждено уголовное дело из-за пропажи 17-летнего подростка
Подросток 30 мая вышел из дома в селе Новобелокатай с тех пор его местонахождение остается неизвестным, сообщили в пресс-службе СК РБ.
5 июня 2023, 15:47
2021
В Башкирии ищут подростка, который сбежал из спецшколы
28 марта 2021, 11:49
В Уфе объявили в розыск подростка, пропавшего под Новый год
14 марта 2021, 06:22
2020
В Уфе волонтеры уже сутки ищут 15-летнюю девочку
5 декабря 2020, 13:23
В Башкирии завершились поиски двух пропавших 15-летних девочек
29 ноября 2020, 10:16
В Башкирии пропали две девочки-подростка
27 ноября 2020, 10:24
Ушёл гулять с собакой и не вернулся: в Башкирии объявили поиски 14-летнего мальчика
27 ноября 2020, 07:32
В Башкирии вновь объявили поиски сбежавших из детдома мальчиков
11 ноября 2020, 04:58
В Уфе пропавшего ребенка нашли за городом
30 апреля 2020, 13:13
Волонтеры рассказали, что в Башкирии нашли сразу троих пропавших мужчин
2 февраля 2020, 11:20
2018
В Уфе волонтеры полторы недели ведут поиски 20-летнего парня
11 февраля 2018, 07:56
2017
В Башкирии при странных обстоятельствах пропала 55-летняя женщина
26 сентября 2017, 10:43

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