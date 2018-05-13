Житель Башкирии рассказал о своем участии в Параде на Красной площади

Уроженец Абзелиловского района Башкирии Айрат Аскаров 9 мая 2018 года в третий раз принял участие в военном параде на Красной площади. Он курсант четвертого курса Военной Академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.

- От нашего вуза отобрали 600 человек, на параде мы шли в трех коробках, - рассказывает Айрат Аскаров. - Я горжусь тем, что попал в список счастливчиков, так как отсеивали по строгим критериям. Мой рост - 176 см, также оценивали строевые навыки.

Подготовка к параду началась за полгода до Дня Победы, тренировались три раза в неделю, оттачивали шаг. Есть особые приемы: чтобы держать равнение в шеренге, надо цепляться локтями друг за друга, кроме того, надо следить, чтобы автоматы были в одну линию и ноги в шаге все поднимали на одинаковую высоту. Только так получится эта невероятная, восхищающая «картинка».