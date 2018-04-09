Три добровольца из Башкирии поедут на Парад Победы в Москву и Петербург

Три человека из Башкирии, победители Всероссийского конкурса «Послы Победы», поедут в Москву и Санкт-Петербург, чтобы помочь в организации и проведении Парадов Победы и шествия Бессмертного полка в Москве и Санкт-Петербурге, сообщил Медиакорсети участник движения «Волонтеры Победы» Александр Юдин.

Итоги конкурса подвели 6 апреля, выбрали 200 лучших из 4 000 заявок.

В Москве на Красной площади будут работать волонтерами Альберт Валеев и Дамир Якупов - активисты волонтерского движения МБУ «Дворец молодежи» из города Октябрьский. Всего в Москву поедут 100 лучших волонтеров со всей страны.

Дамир Якупов - один из трех победителей конкурса "Послы Победы"

В Санкт-Петербург на Парад Победы поедет Ангелина Васильева, также жительница города Октябрьский, участник Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Ангелина Васильева - одна из победителей конкурса "Послы Победы".