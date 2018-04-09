Три добровольца из Башкирии поедут на Парад Победы в Москву и Петербург
Они стали победителями Всероссийского конкурса «Послы Победы».
Три человека из Башкирии, победители Всероссийского конкурса «Послы Победы», поедут в Москву и Санкт-Петербург, чтобы помочь в организации и проведении Парадов Победы и шествия Бессмертного полка в Москве и Санкт-Петербурге, сообщил Медиакорсети участник движения «Волонтеры Победы» Александр Юдин.
Итоги конкурса подвели 6 апреля, выбрали 200 лучших из 4 000 заявок.
В Москве на Красной площади будут работать волонтерами Альберт Валеев и Дамир Якупов - активисты волонтерского движения МБУ «Дворец молодежи» из города Октябрьский. Всего в Москву поедут 100 лучших волонтеров со всей страны.
В Санкт-Петербург на Парад Победы поедет Ангелина Васильева, также жительница города Октябрьский, участник Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».
Справка. Посол Победы – волонтер, ярко проявивший себя в деятельности волонтерского движения и заслуживший возможность выступить 9 мая в почетном качестве соорганизатора Парада Победы и шествия Бессмертного полка в Москве и Санкт-Петербурге. С 5 по 11 мая Послы Победы-2018 со всех регионов России соберутся вместе, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях.