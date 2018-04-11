Возле аэропортов Москвы закроют воздушное пространство из-за парада Победы

Представители корпорации сообщили, что, в связи проведением репетиций воздушной части Парада Победы, который состоится 9 мая 2018 года в столице, национальный провайдер аэронавигационного обслуживания ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 11 и 13 апреля введет временные ограничения на использование воздушного пространства возле ряда московских аэропортов, написал портал rns.online.

Так, с 10:40 до 11:10 по московскому времени закроют воздушное пространство вблизи столичных аэропортов Внуково и Остафьево. А с 10:45 до 11:05 по Москве это будет сделано возле Домодедово и Жуковского (Раменское).

Аэропорта Шереметьево ограничения в указанные дни не коснутся.