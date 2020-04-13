«Не все, что называют «уксусом», – натуральная продукция»

Уксус – продукт не первой необходимости, поэтому, приобретая его, многие даже и не подозревают о том, какой уксус они употребляют - натуральный или синтетический. Более 30 лет на Стерлитамакском спирто-водочном заводе АО «Башспирт» работает уникальный, единственный в уральском регионе, цех по натурального уксуса, его полезных свойствах сегодня мы поговорим с директором Стерлитамакского завода крупнейшего российского производителя «Башспирт» Дмитрием Груздевым.

- Дмитрий Александрович, расскажите, есть ли разница, какой уксус употреблять, ведь не секрет, что многие из нас при покупке ориентируются на более низкую цену продукта.

- Кто-нибудь может сказать: «Подумаешь уксус, тоже мне, сложный продукт». И ошибется на все 100 процентов.

Потому что натуральный уксус – продукт, действительно, сложный. Просто всех нас ввело в заблуждение широкое распространение, так называемой технической уксусной кислоты. Ее сегодня встретишь на прилавках почти каждого магазина, и потребитель активно использует ее для консервирования продуктов благодаря низкой цене, не задумываясь, какой вред он наносит своему организму.

У этой кислоты есть правдивое название – «лесохимическая», и всем нужно знать, что выпускают ее на химических заводах, получая методом перегонки древесины или синтезом из ацителена. Изготавливают синтетическую уксусную кислоту нередко не по ГОСТу и продают в дешевых полиэтиленовых бутылочках.

- Чем это чревато?

- В ней могут содержаться ядовитые примеси: метанол, ацетон, муравьиный альдегид, вредные для организма человека и разрушающие все витамины и минеральные вещества продуктов, которые консервируют. Поэтому в пищевой промышленности и для домашнего консервирования лучше всего употреблять не дешевую техническую уксусную кислоту, полученную химическим способом при сухой перегонке древесины, а натуральный уксус. Кстати, во многих западных странах применение технического уксуса в пищевой промышленности просто-напросто запрещено.

- На Стерлитамакском заводе АО «Башспирт» изготавливают натуральный уксус. Расскажите подробнее, на чем основано производство?

- Наше производство основано на микробиологической технологии окисления пищевого спирта, который мы сами и вырабатываем из самого высококачественного зерна, уксуснокислыми бактериями. Эти бактерии живут в специальной емкости, называемой окислителями, а именно, в буковых стружках, которыми он заполнен. В него мы заливаем спирт и специально приготовленную питательную среду, орошаем этой жидкостью буковые стружки, в которых живут наши бактерии, а они, в свою очередь, поглощают её, размножаются и окисляют спирт до уксуса.

Далее мы этот уксус сливаем из окислителя и отправляем на следующую технологическую стадию - пастеризацию, т.е. нагревание уксуса до температуры 110 0С, в результате в нем погибают уксусно-кислые бактерии, посторонние микроорганизмы, уксусные угри. Пастеризованный уксус направляется на купажирование, мы доводим его до 9% концентрации уксусной кислоты по требованиям ГОСТ Р 52101 путем добавления воды, а затем и на фильтрацию. Уксус, проходя через пластины с фильтр-картоном, очищается от мельчайших взвешенных частиц. После чего он направляется на розлив в бутылки и укупорку колпачком, а затем передается на склад хранения готовой продукции, откуда и поступает на прилавки магазинов.

- Натуральный уксус «Башспирта» разливается в стеклянные бутылки?

- Только в стеклянные, они не выделяют вредных веществ. Хочется также подчеркнуть, что на всех стадиях технологического процесса осуществляется постоянный контроль. Лаборатория нашего цеха оснащена современным оборудованием, реактивами и квалифицированными кадрами - это позволяет нам гарантировать выпуск продукции, отвечающей самым высоким международным требованиям безопасности и качества.

- Вы выпускаете целую серию натуральных уксусов

- Совершенно верно, Стерлитамакский завод компании «Башспирт» сегодня выпускает три вида натурального уксуса – спиртовой, маринадный и яблочный. Все они содержат микроэлементы: кальций, магний, железо, органические кислоты и биологические стимуляторы. В составе маринадного уксуса – пряности: гвоздика, лавровый лист, перец, корица.

- А в яблочном уксусе присутствуют настоящие яблоки?

- Конечно. Специально для нашего производства яблоки отжимают, а полученный натуральный яблочный сок со всеми полезными веществами идет на приготовление яблочного уксуса, тем самым, передавая ему тот уникальный микроэлементный состав, который содержится в свежем яблоке.

- Натуральный уксус нередко называют «эликсиром здоровья» и, наверно, он не может быть дешевым… Сколько стоит уксус АО «Башспирт»?

- Цена наших уксусов – от 82-х до 92-х рублей за бутылку. Да, в магазинах есть более дешевые варианты других производителей. Это синтетический уксус, употреблять который в пищу означает подвергать организм отравлению.