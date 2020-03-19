«Башспирт» запускает «Путинку» с башкирским акцентом

Для рыболовов, охотников и прочих любителей выбраться на природу компания «Башспирт» обновляет популярный бренд «Путинка Вездеход».

На новой этикетке культовой водки с разрешения Геральдического совета России «Башспирт» размещает российский и башкирский флаги.

«Путинка Вездеход» - бренд-долгожитель, та водка, которую часто берут с собой в дорогу, выезжая отдохнуть на природу. Мы намерены оживить торговую марку, усилить ее позиции на рынке, сделав локальную привязку, - сообщила пресс-секретарь «Башспирта» Люция Давлиева. - В новом дизайне этикетки присутствует национальный мотив – башкирский флаг. Тем самым, мы подчеркиваем, что у нас в Башкирии множество прекрасных мест, живописные пейзажи, горы, пещеры, кристально чистый воздух, обилие рыбы и дичи – одним словом, отдых, который может стать по-настоящему незабываемым».

17 лет назад известный маркетолог Станислав Кауфман создал водочный бренд «Путинка», на сегодняшний день крепкий напиток имеет несколько модификаций.