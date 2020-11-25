Когда в Башкирии парковки станут платными? Разбираем новый закон

15 ноября в Башкирии вступил в силу закон «Об организации дорожного движения и о внесении изменения в отдельные законодательные акты РБ», согласно которому в республике начнут формировать сеть платных парковок. Отвечаем на самые популярные вопросы о том, что изменилось с принятием нового закона.
Минтранс республики разработал, а депутаты Госсобрания Башкирии приняли законопроект об организации дорожного движения в регионе и внесли изменения в отдельные законодательные акты. Теперь, в республике могут устанавливать плату за стоянку (парковку) автомобилей. Закон вступил в силу с 15 ноября 2020 года.
Согласно ему, в рабочее время в будни машину бесплатно можно будет оставлять только на 20 минут. У зданий органов госвласти или местного самоуправления, учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта бесплатно машину можно будет оставить на час. В выходные и праздничные дни, а также после 21:00 в будни парковка будет бесплатной.
Нет, не все. Закон позволяет, но не обязывает минтранс Башкирии и муниципалитеты устанавливать плату за отдельные парковочные места.
Если на какой-то территории решат, что необходимость в платных парковках есть, то сначала о своих намерениях минстранс или муниципалитет должны будут публично предупредить за 30 дней. Для этого властям необходимо опубликовать объявление в государственном печатном издании и разместить его у себя на сайте.
Исключения составляют лишь дворы около многоквартирных домов. Там платных парковок быть не может.
Минимальные и максимальные тарифы власти определят позднее. Когда это произойдет, минтранс или муниципалитеты смогут устанавливать для каждой территории свою конкретную стоимость.
Закон действует на территории всей республики, и платные парковки могут появиться на любой ее территории. Однако с большой долей вероятности они появятся только в Уфе. В минтрансе Башкирии рассчитывают, что таким образом можно будет уменьшить количество личного автотранспорта в центре Уфы - самой загруженной части города.
Да. Пока платные парковки еще не появились. В дальнейшем останется часть мест, где даже платными парковками можно будет пользоваться бесплатно. Но только если они находятся вблизи государственных или муниципальных учреждений, и земля в их пользовании. При этом будут действовать ограничения по времени. Например:
Кроме того, бесплатными парковки останутся во дворах жилых домов.
Законом определены категории граждан, которые могут за парковку не платить. Среди них:
Однако владелец платной парковки по своему усмотрению может расширить этот список.
Территория каждой платной парковки по нормам и правилам должна быть оснащена специальными знаками, разметкой, шлагбаумом и аппаратами для произведения оплаты. В таких случаях забыть заплатить за парковку практически невозможно.
Если вы не заплатите намеренно, и номера вашего автомобиля попадут в объектив фото- и видеофиксации, скорее всего, вам позже придет штраф. Если же на территории будет работать охрана, она будет иметь право вызвать на место сотрудников полиции или ГИБДД и эвакуатор.
Размер штрафа за парковку в нашем регионе будет определен позже. Вероятнее всего, сумма будет соответствовать средним тарифам по России – 2500 рублей.
Создавая этот законопроект, власти планировали:
При этом есть определенные риски. Например,
Да - прочитайте наш материал "Место для маневра: почему платные парковки в Башкирии заработают еще не скоро". В нем мы рассказываем историю возникновения идеи платных парковок, опыт других городов и почему для Уфы решение о введении платных парковок может оказаться неэффективным.