Когда в Башкирии парковки станут платными? Разбираем новый закон
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Когда в Башкирии парковки станут платными? Разбираем новый закон

Вчера, 12:57Карина МамаеваPhoto: pixabay.com
В Башкирии с 15 ноября начинает действовать закон «Об организации дорожного движения», куда вошли поправки, касающиеся платных парковок.

15 ноября в Башкирии вступил в силу закон «Об организации дорожного движения и о внесении изменения в отдельные законодательные акты РБ», согласно которому в республике начнут формировать сеть платных парковок. Отвечаем на самые популярные вопросы о том, что изменилось с принятием нового закона.

Что случилось?

Минтранс республики разработал, а депутаты Госсобрания Башкирии приняли законопроект об организации дорожного движения в регионе и внесли изменения в отдельные законодательные акты. Теперь, в республике могут устанавливать плату за стоянку (парковку) автомобилей. Закон вступил в силу с 15 ноября 2020 года.

Согласно ему, в рабочее время в будни машину бесплатно можно будет оставлять только на 20 минут. У зданий органов госвласти или местного самоуправления, учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта бесплатно машину можно будет оставить на час. В выходные и праздничные дни, а также после 21:00 в будни парковка будет бесплатной.

Теперь все парковки станут платными?

Нет, не все. Закон позволяет, но не обязывает минтранс Башкирии и муниципалитеты устанавливать плату за отдельные парковочные места.

Если на какой-то территории решат, что необходимость в платных парковках есть, то сначала о своих намерениях минстранс или муниципалитет должны будут публично предупредить за 30 дней. Для этого властям необходимо опубликовать объявление в государственном печатном издании и разместить его у себя на сайте.

Исключения составляют лишь дворы около многоквартирных домов. Там платных парковок быть не может.

Сколько будет стоить парковка?

Минимальные и максимальные тарифы власти определят позднее. Когда это произойдет, минтранс или муниципалитеты смогут устанавливать для каждой территории свою конкретную стоимость.

Закон действует только в Уфе или по всей Башкирии?

Закон действует на территории всей республики, и платные парковки могут появиться на любой ее территории. Однако с большой долей вероятности они появятся только в Уфе. В минтрансе Башкирии рассчитывают, что таким образом можно будет уменьшить количество личного автотранспорта в центре Уфы - самой загруженной части города.

Бесплатные парковки остались?

Да. Пока платные парковки еще не появились. В дальнейшем останется часть мест, где даже платными парковками можно будет пользоваться бесплатно. Но только если они находятся вблизи государственных или муниципальных учреждений, и земля в их пользовании. При этом будут действовать ограничения по времени. Например:

  • 60 минут бесплатной парковки около спортивных зданий, образовательных учреждений, больниц и поликлиник, музеев, театров, зданий администраций и управлений
  • 20 минут на всех остальных парковках
  • бесплатной будет парковка также в будние дни с 21:00 до 07:00 часов
  • в выходные и праздничные дни без ограничений по времени

Кроме того, бесплатными парковки останутся во дворах жилых домов.

А есть льготы, скидки, абонементы?

Законом определены категории граждан, которые могут за парковку не платить. Среди них:

  • ветераны Великой отечественной войны или перевозящие их люди
  • инвалиды 1-й, 2-й и 3-й группы, а также дети-инвалиды или граждане, перевозящие их
  • автомобили спецслужб (пожарные, полиция, скорая помощь и т.д.)

Однако владелец платной парковки по своему усмотрению может расширить этот список.

Если я не заплачу за парковку, чем это грозит?

Территория каждой платной парковки по нормам и правилам должна быть оснащена специальными знаками, разметкой, шлагбаумом и аппаратами для произведения оплаты. В таких случаях забыть заплатить за парковку практически невозможно.

Если вы не заплатите намеренно, и номера вашего автомобиля попадут в объектив фото- и видеофиксации, скорее всего, вам позже придет штраф. Если же на территории будет работать охрана, она будет иметь право вызвать на место сотрудников полиции или ГИБДД и эвакуатор.

Размер штрафа за парковку в нашем регионе будет определен позже. Вероятнее всего, сумма будет соответствовать средним тарифам по России – 2500 рублей.

Зачем это все нужно?

Создавая этот законопроект, власти планировали:

  • снизить загруженность дорог и количество пробок
  • сделать общественный транспорт более популярным
  • пополнить муниципальный бюджет деньгами, которые могут пойти на развитие транспортной системы

При этом есть определенные риски. Например,

  • увеличение нагрузки на общественный транспорт создаст неудобства при перемещении по городу
  • повысится риск инфицирования в период пандемии коронавируса
Что-то еще?

Да - прочитайте наш материал "Место для маневра: почему платные парковки в Башкирии заработают еще не скоро". В нем мы рассказываем историю возникновения идеи платных парковок, опыт других городов и почему для Уфы решение о введении платных парковок может оказаться неэффективным.

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