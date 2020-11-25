Когда в Башкирии парковки станут платными? Разбираем новый закон

Минтранс республики разработал, а депутаты Госсобрания Башкирии приняли законопроект об организации дорожного движения в регионе и внесли изменения в отдельные законодательные акты. Теперь, в республике могут устанавливать плату за стоянку (парковку) автомобилей. Закон вступил в силу с 15 ноября 2020 года.

Согласно ему, в рабочее время в будни машину бесплатно можно будет оставлять только на 20 минут. У зданий органов госвласти или местного самоуправления, учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта бесплатно машину можно будет оставить на час. В выходные и праздничные дни, а также после 21:00 в будни парковка будет бесплатной.