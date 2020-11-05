Власти Башкирии опубликовали новый закон о платных парковках

Согласно закону, платные парковки запрещены на земельных участках многоквартирных домов. Теперь бесплатно на час можно припарковаться на территории объектов спорта, образовательных и медицинских учреждений, организаций культуры, органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также организаций, предоставляющих гос- и муниципальные услуги. Кроме того, бесплатная парковка действует в течение 20 минут в случае остановки. Деньги за парковку не взимаются в рабочие дни в период с 21-00 до 7-00, а также в выходные и нерабочие праздничные дни.