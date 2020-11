Власти Башкирии опубликовали новый закон о платных парковках

2 ноября глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон об организации дорожного движения, куда вошли поправки о платных парковках. Документ был опубликован сегодня, 5 ноября.

Напомним, законопроект был принят на пленарном заседании Госсобрания Башкирии 29 октября. Согласно закону, платные парковки запрещены на земельных участках многоквартирных домов. Теперь бесплатно на час можно припарковаться на территории объектов спорта, образовательных и медицинских учреждений, организаций культуры, органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также организаций, предоставляющих гос- и муниципальные услуги. Кроме того, бесплатная парковка действует в течение 20 минут в случае остановки. Деньги за парковку не взимаются в рабочие дни в период с 21-00 до 7-00, а также в выходные и нерабочие праздничные дни. Закон предусматривает льготные группы населения, которые могут парковаться бесплатно: ветераны Великой Отечественной войны либо те, кто перевозит их, инвалиды I, II, III группы и перевозящие их или детей-инвалидов. Закон вступит в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

