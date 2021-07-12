С нового учебного года кураторы в колледжах будут получать ежемесячные выплаты

С 1 сентября 2021 года кураторы учебных групп в колледжах и техникумах будут получать ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. руб. Правила предоставления и распределения федерального финансирования для их обеспечения утвердило Правительство. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на соответствующее постановление на сайте кабмина.
Сейчас аналогичная доплата действует за классное руководство в школах — с 2020 года. Во время послания Федеральному Собранию в 2021 году президент Владимир Путин предложил распространить ее и на кураторов учебных групп колледжей и техникумов.
Выплаты смогут получить педагоги-кураторы из государственных и муниципальных образовательных организаций, которые реализуют программы среднего профессионального образования. В том числе это относится к программам для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Всего из федерального бюджета на эти выплаты планируется выделять по 9,6 млрд руб. в год. Размер финансирования регионов будет зависеть от количества учебных групп в каждом субъекте.