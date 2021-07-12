С нового учебного года кураторы в колледжах будут получать ежемесячные выплаты

С 1 сентября 2021 года кураторы учебных групп в колледжах и техникумах будут получать ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. руб. Правила предоставления и распределения федерального финансирования для их обеспечения утвердило Правительство. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на соответствующее постановление на сайте кабмина.