Яндекс выяснил, какое будущее прельщает большинство выпускников школ Башкирии
Молодые уфимцы, как и москвичи, судя по всему, хотят стать аналитиками.
Сервис Яндекс опубликовал любопытный мониторинг запросов, поступающих из различных регионов страны со словами «где учат» и «где учиться» в 2018 и 2019 годах.
Для каждого города выбрали самую характерную специальность — ту, которой там интересовались часто как нигде и которая попала в топ-30 не более чем в половине изученных городов. Результаты выглядят весьма интригующе.
Так, в Москве чаще, чем в других городах, думают о профессии аналитика, и в Уфе, кстати, тоже. В Петербурге явно немало людей мечтает о профессии стоматолога, в Сочи перспективной видят карьеру судьи. В Казани, Самаре и Челябинске молодежь частенько задумывается о профессии полицейского, во Владивостоке – воспитателя, Екатеринбурге – сварщика, а в Волгограде – паталогоанатома.