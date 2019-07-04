В Башкирии ЕГЭ по математике и русскому не сдали 24 выпускника
Ребята смогут пересдать экзамены в сентябре.
На еженедельной оперативке правительства были проанализированы результаты сдачи Единого государственного экзамена и перспективы будущих абитуриентов, сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.
И.о. министра образования РБ Айбулат Хажин сообщил, что ЕГЭ в этом году сдавали почти 20 тысяч выпускников.
Наиболее популярными предметами для сдачи ЕГЭ стали математика профильного уровня, обществознание, физика, химия. По сравнению с прошлым годом почти вдвое — до 108 — увеличилось количество 100-балльных экзаменационных работ. Семь выпускников получили 100 баллов по нескольким предметам.
68 стобалльников (а это две-трети таких выпускников) планируют поступать в высшие учебные заведения за пределами республики.
Радий Хабиров также поинтересовался судьбой выпускников, показавших неудовлетворительный результат по математике и русскому языку. В этом году их оказалось 24. Получить аттестат о среднем общем образовании они смогут после пересдачи ЕГЭ в сентябре.