В Башкирии ЕГЭ по математике и русскому не сдали 24 выпускника

На еженедельной оперативке правительства были проанализированы результаты сдачи Единого государственного экзамена и перспективы будущих абитуриентов, сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.

И.о. министра образования РБ Айбулат Хажин сообщил, что ЕГЭ в этом году сдавали почти 20 тысяч выпускников.

Наиболее популярными предметами для сдачи ЕГЭ стали математика профильного уровня, обществознание, физика, химия. По сравнению с прошлым годом почти вдвое — до 108 — увеличилось количество 100-балльных экзаменационных работ. Семь выпускников получили 100 баллов по нескольким предметам.

68 стобалльников (а это две-трети таких выпускников) планируют поступать в высшие учебные заведения за пределами республики.