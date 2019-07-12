Муртаза Рахимов раскритиковал Всемирный курултай башкир

Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов в интервью газете «BONUS» высказал свое мнение по поводу Всемирного курултая башкир, который состоялся в Уфе 27-29 июня. Рахимов был в числе приглашенных, но пропустил это мероприятие, однако, как выяснилось, наблюдал со стороны.

- Не могу сказать, что все прошло очень хорошо. Нужно было прислушаться к мнению народа. Урал Кильсенбаев сделал все правильно, того Эльмира позвал к сцене, но его не поняли. Парня скрутили и вывели, - рассказал экс-глава республики.

Муртаза Рахимов после этого случая сделал вывод, что в команде Хабирова не понимают друг друга. «Радию Хабирову необходимо рядом с собой собрать одинаково мыслящих людей, устремленных к одной цели», - посоветовал он нынешнему руководителю республики.

Напомним, 27–29 июня в столице Башкортостана состоялся V Всемирный курултай башкир. В нем приняли участие около 700 человек, из них 500 делегатов с разных уголков республики, страны и мира. Так, к примеру, 127 человек приехали из российских субъектов, почти половина — из Челябинской области (58), 49 человек — с разных стран.