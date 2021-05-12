Директор уфимской фирмы обманным путем получил от «Уфаводоканала» 28 млн рублей

По версии следствия, в 2017-2018 годах мужчина вместе с некоторыми сотрудниками ГУП «Уфаводоканал» составил поддельный договор с предприятием якобы на выполнение работ по вывозу и утилизации отходов очистных сооружений. Затем он обратился в Арбитражный суд с требованием обязать организацию выполнить условия этого договора и оплатить оказанные услуги, хотя директор «Тандема» не планировал проводить утилизацию отходов.
Мужчина представил в «Уфаводоканал» фиктивные акты о выполненных работах на общую сумму более 28 млн рублей, но в действительности не выполнил работы. В результате благодаря сговору с работниками унитарного предприятия ему удалось заполучить крупную сумму.
Сейчас мужчина находится под домашним арестом. Следователи продолжают расследование.