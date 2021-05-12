Директор уфимской фирмы обманным путем получил от «Уфаводоканала» 28 млн рублей

Директор уфимской фирмы обманным путем получил от «Уфаводоканала» 28 млн рублей
Директор уфимской фирмы обманным путем получил от «Уфаводоканала» 28 млн рублей
Сегодня, 18:37ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Следком Башкирии предъявил обвинения 55-летнему директору компании «Тандем», который при помощи мошеннических схем присвоил крупную сумму ГУП «Уфаводоканал», сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2017-2018 годах мужчина вместе с некоторыми сотрудниками ГУП «Уфаводоканал» составил поддельный договор с предприятием якобы на выполнение работ по вывозу и утилизации отходов очистных сооружений. Затем он обратился в Арбитражный суд с требованием обязать организацию выполнить условия этого договора и оплатить оказанные услуги, хотя директор «Тандема» не планировал проводить утилизацию отходов.

Мужчина представил в «Уфаводоканал» фиктивные акты о выполненных работах на общую сумму более 28 млн рублей, но в действительности не выполнил работы. В результате благодаря сговору с работниками унитарного предприятия ему удалось заполучить крупную сумму.

Сейчас мужчина находится под домашним арестом. Следователи продолжают расследование.

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