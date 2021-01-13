КСП Башкирии выявила в работе «Уфаводоканала» нарушения на сумму свыше 8 млрд руб

Больше всего нарушений выявлено при исполнении инвестиционных программ – около четырех миллиардов рублей. Чуть меньше приходится на сферу оплаты труда – 1,5 миллиарда рублей. В сфере закупок также найдены несоответствия – общая сумма составила один миллиард рублей.
В ходе изучения документации КСП выявила связь между организациями, участвующими в закупках. Также была пресечена мошенническая схема похищения денег при помощи вышестоящих сотрудников предприятия и коммерческих компаний при помощи поддельных документов. По результатам проверки было возбуждено 2 уголовных дела.