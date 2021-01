КСП Башкирии выявила в работе «Уфаводоканала» нарушения на сумму свыше 8 млрд руб

Контрольно-счетная палата Башкирии подвела итоги проверки «Уфаводоканала» за 2020 год. Выяснилось, что муниципальное унитарное предприятие допустило нарушения на общую сумму 8,2 миллиарда рублей.

Больше всего нарушений выявлено при исполнении инвестиционных программ – около четырех миллиардов рублей. Чуть меньше приходится на сферу оплаты труда – 1,5 миллиарда рублей. В сфере закупок также найдены несоответствия – общая сумма составила один миллиард рублей. В ходе изучения документации КСП выявила связь между организациями, участвующими в закупках. Также была пресечена мошенническая схема похищения денег при помощи вышестоящих сотрудников предприятия и коммерческих компаний при помощи поддельных документов. По результатам проверки было возбуждено 2 уголовных дела.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter