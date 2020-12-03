«Уфаводоканал» ответил на жалобы жителей Демского района о поборах на ремонт трубы

«Уфаводоканал» ответил на жалобы жителей Демского района о поборах на ремонт трубы

Вчера, 14:31ОбществоАнна КононоваPhoto: Дмитрий Соколов
ГУП РБ «Уфаводоканал» опроверг информацию о сборе дополнительных денег на ремонт водопровода на улице Архангельская в Демском районе Уфы.

Напомним, 30 ноября жители улицы обратились в «Уфаводоканал» из-за прорыва воды, которая затопила дорогу. Дмитрий Соколов, также оставшийся без водоснабжения, рассказал в соцсетях, что сотрудники предприятия попросили 45 тысяч рублей за работу. Жители собрали необходимую сумму, однако позже, согласно его посту, «Уфаводоканал» попросил дополнительную плату в 39 тысяч рублей.

Сам демчанин Дмитрий добавил, когда произошла утечка, жители вызвали сотрудников «Уфаводоканала», которые выяснили, что труба находится не на балансе предприятия, затем перекрыли воду и уехали. Тогда, по его словам, соседи собрали деньги и вызвали специалистов частной компании, которая обязалась найти утечку, но сделать этого не смогла. Однако за копку пришлось всё-таки заплатить из тех 39 тысяч рублей, собранных с 13 домов. После чего «Уфаводоканал» согласился отремонтировать водопровод, указав сумму в 45 тысяч рублей.

Mkset рассказали в пресс-службе предприятия, что без воды остались 10 домов, а примерно в 100 метрах от них находится колонка с питьевой водой. Вчера представители инициативной группы заключили договор с «Уфаводоканал» на проведение восстановительных работ. В этот же день жители оплатили услугу в 44 470 рублей.

Ни о какой дополнительной сумме речи не было, оплата дополнительных расходов для жителей в размере 39 тысяч рублей, не является обоснованной. Информация о том, что представители ГУП РБ «Уфаводоканал» озвучивали эту дополнительную плату, является некорректной, рассказал пресс-секретарь Азамат Магадеев.

Сегодня утром бригада приступила к восстановительным работам. Отметим, что ремонт проводится за счет средств жителей, так как труба не магистральная, а частная. Следовательно, ответственность за её эксплуатацию несут жители участка. Кроме того, по данным пресс-службы, тарифы за обслуживание водопровода не начисляются, только за подачу воды.

Так как жители долго не могли прийти к согласию по поводу ремонта частного водопровода и его оплаты, а также пытались устранить утечку своими силами, время отключения воды затянулось, добавил Азамат Магадеев.

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