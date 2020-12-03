«Уфаводоканал» ответил на жалобы жителей Демского района о поборах на ремонт трубы

Сам демчанин Дмитрий добавил, когда произошла утечка, жители вызвали сотрудников «Уфаводоканала», которые выяснили, что труба находится не на балансе предприятия, затем перекрыли воду и уехали. Тогда, по его словам, соседи собрали деньги и вызвали специалистов частной компании, которая обязалась найти утечку, но сделать этого не смогла. Однако за копку пришлось всё-таки заплатить из тех 39 тысяч рублей, собранных с 13 домов. После чего «Уфаводоканал» согласился отремонтировать водопровод, указав сумму в 45 тысяч рублей.