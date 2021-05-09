Мошенники под видом полиции выманили у уфимки 3,5 млн рублей

В полицию обратилась уфимка, к которой обратилась «полиция». Женщина была на работе, когда ей позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Он огорошил женщину тем, что на её имя пытаются оформить кредит и любезно переключил разговор на «сотрудника банка». Лжеполицейский предупредил свою жертву о том, что их беседа конфиденциальна и знать о ней никто не должен, и для надежности пригрозил несуществующей санкцией за разглашение.