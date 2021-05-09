Мошенники под видом полиции выманили у уфимки 3,5 млн рублей

В полицию обратилась уфимка, к которой обратилась «полиция». Женщина была на работе, когда ей позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Он огорошил женщину тем, что на её имя пытаются оформить кредит и любезно переключил разговор на «сотрудника банка». Лжеполицейский предупредил свою жертву о том, что их беседа конфиденциальна и знать о ней никто не должен, и для надежности пригрозил несуществующей санкцией за разглашение.
Уфимка переключилась на общение с «сотрудником банка», который посоветовал ей клин клином вышибать – оформить кредит, чтобы не попасть на уловку мошенников. В панике женщина выполнила все указания аферистов: обналичила 3.5 млн рублей и перевела их на счёт аферистов..Настоящая полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества.
«Чтобы не стать жертвой мошенников ни в коем случае нельзя поддерживать с незнакомцами разговор и тем более называть номер своей банковской карты, пароли из смс-уведомлений либо другие конфиденциальные данные, а также по их указанию переводить денежные средства на чужой счёт. Помните, настоящие банковские работники не будут звонить вам и сообщать блокировке карты – так делают только мошенники»пресс-служба МВД по Башкирии.