Мошенники под видом полиции выманили у уфимки 3,5 млн рублей

Мошенники под видом полиции выманили у уфимки 3,5 млн рублей
Мошенники под видом полиции выманили у уфимки 3,5 млн рублей
Сегодня, 08:57ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: fraufluger.ru
Женщину запугали и в панике она оформила на себя многомиллионный кредит

В полицию обратилась уфимка, к которой обратилась «полиция». Женщина была на работе, когда ей позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Он огорошил женщину тем, что на её имя пытаются оформить кредит и любезно переключил разговор на «сотрудника банка». Лжеполицейский предупредил свою жертву о том, что их беседа конфиденциальна и знать о ней никто не должен, и для надежности пригрозил несуществующей санкцией за разглашение.

Уфимка переключилась на общение с «сотрудником банка», который посоветовал ей клин клином вышибать – оформить кредит, чтобы не попасть на уловку мошенников. В панике женщина выполнила все указания аферистов: обналичила 3.5 млн рублей и перевела их на счёт аферистов..Настоящая полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества.

«Чтобы не стать жертвой мошенников ни в коем случае нельзя поддерживать с незнакомцами разговор и тем более называть номер своей банковской карты, пароли из смс-уведомлений либо другие конфиденциальные данные, а также по их указанию переводить денежные средства на чужой счёт. Помните, настоящие банковские работники не будут звонить вам и сообщать блокировке карты – так делают только мошенники»пресс-служба МВД по Башкирии.

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