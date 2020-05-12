Власти назвали срок, когда медики Башкирии получат доплаты за работу с коронавирусом
Средства для этого из Москвы в регион уже поступили.
Сегодня, 12 мая, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров заявил, что медики республики должны получить выплаты за работу в условиях распространения коронавируса до 15 мая.
- Средства в республику поступили. Медики должны их получить до 15 мая полностью. Если этого не произойдет, виновные понесут ответственность, - подчеркнул глава республики.
Министр здравоохранения Башкирии также взял этот вопрос под личный контроль.
Напомним, на федеральном уровне медикам гарантированы следующие выплаты: врачам стационаров - 80 тыс. руб. в месяц, среднему медперсоналу стационаров и врачам скорой помощи - 50 тыс. руб. в месяц, младшему медперсоналу стационаров, водителям и среднему и младшему медперсоналу скорой помощи - 25 тыс. руб. в месяц. Выплаты предусмотрены за работу в апреле, мае, июне 2020 года.
При этом до сих пор для многих медиков остался не до конца ясен вопрос, полагаются ли выплаты медикам, если в их медучреждении не объявлялся карантин, но тем не менее люди столкнулись с ним, а многие даже сами заразились и заболели. Мы писали об этом на примере ситуации в Давлекановской ЦРБ.