«Работают, болеют, умирают»: в Башкирии жители города обеспокоены смертью медсестры

Сообщалось, что женщина работала в Давлекановской ЦРБ, закрытой на карантин, а у ее коллег, как и у нее самой, были признаки ОРВИ. Жители города были крайне обеспокоены этим, опасаясь, что главная больница района может стать очередным очагом распространения коронавируса.

«Люди буквально в панике. И никто ничего им не говорит. Страшно идти в больницу. Боимся, что врачи заражены и принесут вирус домой! Никакой информации нет. Врачи работают, болеют, умирают!» - цитирует «КП-Уфа» местного жителя.

В минздраве Башкирии заявили, что работники медучреждения прошли тестирование на коронавирус и, к счастью, ни у кого из них он не подтвердился. Закрытое ранее на карантин инфекционное отделение Давлекановской ЦРБ вновь работает в штатном режиме.