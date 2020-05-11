В Минздраве Башкирии объяснили, почему смерть медсестры не связана с коронавирусом

В Башкирии возникло много недопониманий вокруг смерти медсестры Белебеевской ЦРБ. Напомним, 56-летняя женщина скончалась 27 апреля. Тогда коллеги женщины на правах анонимности и один из телеграмм-каналов объявили о том, что медсестра скончалась от коронавируса, однако информацию эту никто не подтверждал.

Позже на оперативном брифинге заместитель министра здравоохранения Ирина Кононова подтвердила смерть медицинского работника, но ясно уточнила, что ее кончина никак не связана с коронавирусом. Несмотря на это слухи вокруг смерти женщины не прекращались. Тем более, что ее анализ на наличие коронавируса долгое время находился «в работе» и не мог подтвердить слова представителя Минздрава. Сегодня, 11 мая, в ведомстве решили окончательно избавиться от недопониманий. Выяснилось, что окончательная версия причины смерти еще неизвестна.

— Так как у пациентки имелось несколько сопутствующих заболеваний, каждое из которых могло выступить причиной смерти, с целью идентификации возбудителя пневмонии было проведено взятие биологического материала для гистологического и ряда других дополнительных исследований, в частности мазки для выявления генетического материала SARS-COV-2. Законодательством предусмотрено, что после получения результатов данных исследований, но не позднее тридцати суток от момента вскрытия, врач-патологоанатом окончательно оформляет протокол патолого-анатомического вскрытия. В настоящее время исследование биологического материала, полученного при вскрытии тела Никоноровой Е.П., продолжается, так что патолого-анатомический диагноз сформулирован быть не может, — пояснили в Минздраве.

Публикация в выше упомянутом телеграмм-канале строилась на документах, предоставленных сыном умершей. В Минздраве отметили, что диагноз, прописанный в свидетельстве о смерти предварительный. Он основывается на первичных признаках при вскрытии, а документ выдается родственникам для захоронения тела. А что касается информации о том, что карточку медсестры "почистили" от любых упоминаний о коронавирусе - с этим предстоит разобраться Минздраву отдельно.