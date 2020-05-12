В Башкирии рассказали, как будут работать магазины и торговые центры

Во время оперативного совещания в правительстве региона глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что многие магазины смогут начать свою работу. Однако, по его словам, будет действовать множество ограничений.

Речь, по данным руководителя региона. прежде всего идет о непродовольственных магазинах, работа которых была запрещена ранее из-за мер предосторожности, принятых в связи с коронавирусом. О том, что их хотят открыть скоро, Хабиров уже анонсировал. Напомним, что до сегодняшнего дня работали только аптеки, хозяйственные и продуктовые магазины, магазины с товарами для животных.

Теперь работа магазинов с непродовольственными товарами разрешена только при соблюдении норм. Например, среди них - в помещении торгового зала не должно быть более пяти человек на 50 квадратных метров или, к примеру, не более десяти человек на 100 квадратных метров. В Башкирии о разрешении работать подпадают магазины одежды.