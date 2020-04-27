Чумной доктор эпохи коронавируса: уфимка пришла в магазин в страшном костюме

Сегодня блогер Полина Вишневская удивила уфимцев своим необычным костюмом. Она появилась в одном из продуктовых магазинов столицы в одежде средневекового чумного доктора. Об этом девушка сама рассказала в социальных сетях.

Судя по рассказу Полины, ее костюм олицетворяет одежду врача 1619 года. Тогда в целители носили черный длинный плащ из вощеной коди или ткани, пропитанной воском, кожаные перчатки, широкополую шляпу, трость и маску, напоминающую птичий клюв. Эту маску можно считать проотцом противогаза. Как пишет Полина, в кончике клюва находились сильнопахнущие лекартсвенные травы, который спасал пациентов от чесночного дыхания доктора. Кроме того, в ноздрях и ушах тогдашних врачей находились губки, пропитанные ладаном.