Радий Хабиров рассказал о любимом удовольствии в эпоху до коронавируса

Сегодня, 12 апреля, руководитель региона Радий Хабиров поделился со своими подписчиками любимым увлечением в докороновирусную эпоху. Он рассказал, как ночью выходил в магазин за книгами.

— Когда-то, когда жил ещё в Москве (ещё в докоронавирусную эпоху), любимым удовольствием было приехать поздно ночью в книжный магазин «Москва» на Тверской, спокойно покопаться в новинках и уйти оттуда с полными пакетами книг. Вот - остатки, как говорится, роскоши и трудности выбора, что почитать, — поделился Радий Хабиров.

После окончания пандемии руководитель региона планирует найти какой-нибудь круглосуточный книжный магазин и в Уфе.

— Это действительно особое удовольствие - копаться в книжных полках в 2 ночи, — написал он в своих соцсетях.