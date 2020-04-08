Радий Хабиров показал, как проводят ковровую дезинфекцию в Уфе

Накануне, 7 апреля, поздно вечером, глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях опубликовал видео, на котором снято, как проводится так называемая ковровая дезинфекция в Уфе.

Видео сопровождается довольно эмоциональным текстом, начинающимся фразой о том, что «всего несколько недель назад мы бы себе этого не могли даже представить».

Напомним, вирус коронавируса в Уфе может стать Республиканская клиническая больница, в которой был поставлен посмертно был поставлен опасный диагноз 80-летней скончавшейся после инсульта женщине.

В больнице теперь изолированы на две недели свыше 1000 человек — врачей и пациентов.