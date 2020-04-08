Радий Хабиров показал, как проводят ковровую дезинфекцию в Уфе

Радий Хабиров показал, как проводят ковровую дезинфекцию в УфеВидео
8 апреля, 11:27Татьяна Майорова
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Видео опубликовано в соцсетях.
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Видео: Facebook.com
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Накануне, 7 апреля, поздно вечером, глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях опубликовал видео, на котором снято, как проводится так называемая ковровая дезинфекция в Уфе.
Видео сопровождается довольно эмоциональным текстом, начинающимся фразой о том, что «всего несколько недель назад мы бы себе этого не могли даже представить».
Напомним, вирус коронавируса в Уфе может стать Республиканская клиническая больница, в которой был поставлен посмертно был поставлен опасный диагноз 80-летней скончавшейся после инсульта женщине.
В больнице теперь изолированы на две недели свыше 1000 человек — врачей и пациентов.
Медиакорсеть следит за ситуацией.
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