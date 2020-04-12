Каринэ Хабирова заявила, что не пустит мужа на работу
12 апреля, 13:45ОбществоКарина МамаеваФото: Instagram.com
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Супруга главы Башкирии рассказала, чем он занимается дома в выходной день.
Сегодня, 12 апреля, супруга Радия Хабирова Каринэ опубликовала в своих соцсетях домашнюю фотографию. По рассказу первой леди республики, она была сделана Радием Хабировым из мести за то, что его не отпускают на работу.
— Муж сегодня дома, ходит по квартире, всем мешает… На работу сегодня все равно не пущу. Отомстил таким фото. Всех с праздником! С Вербным Воскресеньем! Мира и Благополучия Вашим домам! — написала она в соцсетях.
Напомним, Каринэ Хабирова с помощью соцсетей не только рассказывает о личной жизни, но и выступает с обращениями к жителям республики. Ранее она рекомендовала людям носить маски и оставаться дома, чтобы сберечь свое здоровье.
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