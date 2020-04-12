Каринэ Хабирова заявила, что не пустит мужа на работу

Сегодня, 12 апреля, супруга Радия Хабирова Каринэ опубликовала в своих соцсетях домашнюю фотографию. По рассказу первой леди республики, она была сделана Радием Хабировым из мести за то, что его не отпускают на работу.

— Муж сегодня дома, ходит по квартире, всем мешает… На работу сегодня все равно не пущу. Отомстил таким фото. Всех с праздником! С Вербным Воскресеньем! Мира и Благополучия Вашим домам! — написала она в соцсетях.