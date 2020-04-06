«У нас люди послушные»: Радий Хабиров похвалил жителей за соблюдение самоизоляции
6 апреля, 12:25ОбществоКарина МамаеваФото: Youtube.com
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По словам руководителя региона, обязывать платить штраф будут лишь в крайних случаях.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса, Власть без цензуры
Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве РБ признался, что сейчас у правоохранительных органов есть большие полномочия привлекать к ответственности жителей республики за нарушение самоизоляции. Несмотря на это он еще раз отметил, что в приоритете разъяснительные беседы.
— Сильно злоупотреблять этим не будем. Только в случаях, когда нас не слышат, мы будем применять административное принуждение. У нас люди послушные, ответственные, очень солидарные с нами, — отметил Радий хабиров.
По словам руководителя региона, на данный момент в республике, где поживают более четырех миллионов человек, составлено 35 протоколов. По данным МВД сотрудники полиции провели 645 профилактических бесед.
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