Глава Башкирии Радий Хабиров посетил республиканскую больницу имени Куватова

На сегодняшний день республиканскую больницу закрыли на карантин из-за выявленных там случаев заболевания COVID-19. Врачи, медперсонал и пациенты должны оставаться на карантине в РКБ минимум две недели.

Сообщается, что в больнице сейчас пребывают девять пациентов, у которых подтвердился коронавирус. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Еще у 111 человек врачи подозревают COVID-19. Все они находятся в изоляции от остальных пациентов больницы. Им оказывают все необходимое лечение.

Глава региона ознакомился с работой медицинского персонала больницы и обсудил с ними наиболее актуальные вопросы. Медики сообщили, что персонал больницы обеспечен всеми необходимыми средствами защиты и лекарственными препаратами для пациентов. Кроме того, для работников РКБ организовали питание, зоны отдыха. Все возникающие бытовые моменты стараются решать достаточно оперативно.