В Башкирии изменится величина прожиточного минимума

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Постановление правительства об изменении вышло 4 апреля.
С 16 апреля текущего года изменится величина прожиточного минимума для предоставления мер соцподдержки, напомнили в пресс-службе администрации города.
Согласно постановлению правительства, прожиточный минимум изменится следующим образом:
- в расчете на душу населения - 8318 руб.
- для трудоспособного населения – 8850 руб.
- пенсионеров – 6810 руб.
- детей – 8288 руб.
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