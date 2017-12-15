МРОТ в России поднимут до прожиточного минимума в 2019 году

Закон по повышению минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума Госдума приняла в третьем, окончательном чтении.

Как пишет издание Dni.ru, с 2018 года он будет равен 85% от минимального набора товаров, а к 2019 году составит 100% его цены.

В соответствии с проектом закона, с 1 января 2018 года МРОТ составит в цифрах 9489 рублей. Начиная с 2019 года он достигнет 100% и всегда будет равен сумме, необходимой для покупки минимального набора товаров и услуг. Исчислять МРОТ будут на базе показателей за второй квартал года, который предшествовал установлению данного значения.

По словам первого заместителя Руководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, этот законопроект крайне важен для социальной сферы страны.

Также парламентарий рассказал, что споры по поводу повышения МРОТ ведутся уже 25 лет. А сегодня, после длительной серьезной работы, понимая, что муниципалитеты и регионы справятся с этой задачей, было принято это решение, объяснил он. Необходимые средства на реализации проекта заложены, сообщил Исаев. Еще он добавил, что решение было принято благодаря последовательности и политической воли президента, настоявшего на этом решении.