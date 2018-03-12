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В Башкирии федеральными средствами увеличат дополнительные места в яслях
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В Башкирии федеральными средствами увеличат дополнительные места в яслях

Сегодня, 14:52ОбществоЗиля Аскерова
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