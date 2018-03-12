В Башкирии федеральными средствами увеличат дополнительные места в яслях
Сегодня, 14:52ОбществоЗиля Аскерова
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1,3 млрд рублей будут направлены в 2018 и 2019 годах.
Как сообщает пресс-служба Министерства образования Башкирии, к этой сумме добавят средства и из республиканского бюджета. Сколько выделят из казны Башкирии - пока не уточняется.
Деньги планируется израсходовать в пользу маленьких жителей Уфы, Белебея, Кумертау, Стерлитамака, Мечетлинского, Белорецкого, Зианчуринского, Салаватского, Краснокамского, Бураевского, Чекмагушевского, Уфимского и Иглинского районов.
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