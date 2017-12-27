Детский омбудсмен Башкирии: У Деда Мороза попрошу о пиар-службе

Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова стала героем программы «Персонально ваш» на радио «Эхо Москвы в Уфе».

- За каждым случаем стоят личные истории. Я не согласна с тем, как детские истории преподносятся в СМИ. Журналисты звонят и спрашивают меня об оценке того или иного события. Но оценку могут дать уполномоченные органы. Там, где я — там конфиденциальность. Кроме того, мы не успеваем с большим потоком обращений, ведь у нас всего три сотрудницы. И нет у нас пиар-службы, о которой я мечтаю. Думаю, что у Деда Мороза в этом году попрошу о пресс-службе.