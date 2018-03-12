Полиция изымает агитпродукцию в штабе Алексея Навального в Уфе
Причиной обысков стала возможная причастность Лилии Чанышевой, руководителя штаба Алексея Навального в Уфе, к подготовке массовых беспорядков и призывам к экстремистским действиям.
Сегодня, 12 марта, сотрудники центра по противодействию экстремизму башкирского МВД нагрянули в офис штаба оппозиционера Алексея Навального. Об этом в фейсбуке сообщила руководитель штаба Лилия Чанышева.
Корреспонденту Медиакорсети удалось дозвониться до Лилии, в присутствии которой сотрудники полиции осматривают офис и изымают агитационные материалы, в которых содержатся призывы к населению не ходить на выборы 18 марта.
- Мне предъявили постановление об осмотре нашего офиса, выданное Орджоникидзевским райсудом Уфы, При этом нашего юриста, который является работником штаба, внутрь помещения не пускают. Я считаю, что полицейские действуют с серьезными нарушениями очень возмущена происходящим. Мне сказали, что проводится проверка о причастности меня лично к экстремистским действиям. Полиция описывает нашу агитационную продукцию и изымает ее. Я очень возмущена происходящим и считаю, что действия полиции главным образом направлены на то, чтобы сорвать нашу работу по оформлению наших единомышленников в качестве общественных наблюдателей на предстоящих выборах президента страны. У нас на сегодня уже около тысячи человек по республике изъявили желание работать наблюдателями на выборах. Мы не надеемся, что сможем оформить так много наблюдателей, но все-таки будем добиваться, чтобы часть из них была допущена на избирательные участки.
Лилия Чанышева уточнила, что намерена непременно обжаловать действия полицейских как только у нее появится возможность проконсультироваться с юристом.
По сведениям «КоммерсантЪ-Уфа», постановление Орджоникидзевского районного суда с разрешением на проведение «оперативно-розыскных мероприятий» в помещении уфимского штаба Алексей Навального, а также по месту жительства Лилии Чанышевой и в ее личном автомобиле было выдано полиции еще 19 февраля. С ходатайством о проведении данных оперативно-розыскных мероприятий в суд обратился заместитель начальника полиции по оперативной работе МВД Алик Миняшаров, обосновав их проведение возможной причастностью Лилии Чанышевой к подготовке массовых беспорядков и призывам к экстремистским действиям.
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