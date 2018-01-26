В Уфе полиция задержала координатора штаба Навального

Лилию Чанышеву задержали днем.

В Уфе сегодня полицейские задержали координатора местного штаба Навального Лилию Чанышеву.

- Задержала полиция, привезли в 9 отдел, вменяют 20.2 ч. 8 за призыв на акцию на универмаге «Уфа», - написала она на своей странице в Facebook/

В 14.45 она еще находилась в отделе полиции №9 на улице Пушкина.

- В 12.42 зарегистрировано время задержания, - рассказала Лилия Чанышева Медиакорсети. – Хотели провести личный досмотр, но я отказалась без адвоката. Сейчас ждем его.

По словам Чанышевой, ей вменяют в вину «повторное нарушение организатором порядка организации или проведения публичного мероприятия» (ч.8 ст. 20.2 КоАП РФ). Сама она с этим не согласна:

- На нашу заявку о шествии 28 января правительство ответило только на четвертый день, хотя по закону надо ответить в течение трех дней. Есть решение Конституционного суда, согласно которому если в течение этого срока власть не ответила и не предложила альтернативных мест проведения массового мероприятия, то такое мероприятие считается согласованным.

- А вы сказали об этом сотрудникам полиции?