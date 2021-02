В Архангельском районе Башкирии скончался спустя неделю после рождения малыш.

По данным «КП-Уфа», трагедия случилась в селе Бакалдинское в Архангельском районе. Тело обнаружили родители в доме на улице Ленина. По информации журналистов, тело новорожденного было обнаружено вечером. Предварительно уже была проведена экспертиза. Пока что ее результаты показали, что на ребенке видимых телесных повреждений нет. Вероятнее всего, малыш задохнулся во сне. Тело новорожденного передали на судебно-медицинское исследование, чтобы специалисты могли назвать точную причину смерти.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter