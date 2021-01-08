Уфимцы ищут виновных в гибели ребенка, родившегося в новогоднюю ночь

Мы считаем вопиющим тот факт, что операционная была закрыта, а на рабочем месте не оказалось нужных медицинских специалистов. Эти четыре с лишним часа, которые Ирина ждала операцию, могли стоить жизни не только ребенку, но и ей самой. И еще меня крайне возмутило, как в четвертом роддоме преподнесли всю эту информацию женщине, только что потерявшей ребенка. Ирине внушили, что она сама виновата в смерти дочки, поэтому она впала в глубокую депрессию. Видеть её страдания нам очень тяжело, делится переживаниями Нэля Камалетдинова.