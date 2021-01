Уфимцы ищут виновных в гибели ребенка, родившегося в новогоднюю ночь

Новый 2021 год начался с большой трагедии для семьи Камалетдиновых, проживающих в Демском районе Уфы. Долгожданная дочка Ирины и Азата Камалетдиновых, появившаяся на свет в восьмом часу утра 1 января, скончалась, прожив только 18 часов.

Молодые родители и их родственники считают, что причиной гибели ребенка могла стать врачебная халатность, поскольку роженице, поступившей в роддом в три часа ночи и нуждавшейся в срочном кесаревом сечении, пришлось больше четырех часов ждать, когда откроют операционную. Наша Ирина пребывает сейчас в депрессии, и в этом я тоже усматриваю вину врачей, которые внушили ей мысль, что сама виновата в гибели дочки. Хотя для такого трагического исхода не было предпосылок, заявляет свекровь роженицы Нэля Камалетдинова. По ее словам, у молодой пары уже есть сынишка, ему 1 годик 9 месяцев. Появление на свет дочки супруги, у которых до этого долго не было детей, очень ждали и внимательно следили за протеканием беременности. Дело в том, что первый ребенок в их семье появился на свет при помощи кесарева сечения, поэтому Ирина настроилась на новую операцию. Такое положение дел требовало тщательного ухода и, особенно, — защиты от всевозможных инфекций. Летом её клали на сохранение в 22-ю больницу. При этом за ее самочувствием следили и в больнице, и участковый гинеколог, и узист с большим опытом работы. Малейшие отклонения в состоянии плода или её собственном здоровье они сразу бы заметили, отдельно отметила Нэля Камалетдинова. 28 декабря сноха стала жаловаться на тянущие боли в животе и пояснице. Вместе с мужем они поехали «сдаваться» в четвертый роддом Уфы, поскольку демский роддом сейчас переоборудован под ковид-госпиталь. Женщину осмотрели, проверили состояние шва, самочувствие ребенка и матери, и посоветовали пока лучше возвращаться домой, а потом приезжать на роды не раньше пятого января. Со слов снохи, такой совет ей дала заведующая отделением Ирина Александровна Голубятникова, известный в Уфе акушер-гинеколог, сомневаться в её компетентности оснований не было. Глава Башкирии назвал число родившихся 1 января 2021 года младенцев Однако дочурка Камалетдиновых не захотела ждать назначенного врачом срока и решила появиться на свет вскоре после боя новогодних курантов. — Ирина еще за новогодним столом стала жаловаться на боли в спине и пошла полежать домой, а уже через пару часов прибежала сваха и сказала, что она рожает. Скорая приехала очень быстро и отвезла Ирину в четвертый роддом, а вот там уже начали происходить совершенно возмутительные события, — вспоминает Нэля Камалетдинова. Со слов невестки, ей известно, что дежурный врач, осмотревший роженицу, сообщил, что она будет рожать сама. Но Ирина запротестовала, ведь меньше двух лет назад ей делали кесарево сечение, и заведующая отделением Голубятникова в курсе, что в этот раз о самостоятельных родах не может быть и речи. В ответ ей сообщили, что операционная пока закрыта, и посоветовали ждать до утра. К животу Ирины подсоединили аппарата КТГ для измерения сердцебиения плода, которое достигало временами 178 ударов в минуту. Всё это время мы были с ней на связи и слышали, как бешено бьется сердечко малышки. Это было очень жутко, мы просто с ума сходили от беспокойства. Звонили куда только могли. Очень боялись, что можем потерять обеих — и внучку, и маму, если вдруг у нее откроется кровотечение, говорит свекровь Ирины. Так прошло около четырех часов. После семи часов утра пришла, наконец-то, врачебная бригада в очень приподнятом настроении и роженицу повезли в операционную. После появления на свет малышка закричала, на тот момент видимых поводов для переживаний не было. В Уфе беременная девушка, заболевшая коронавирусом, родила мертвого ребенка Ребенка забрали в детское отделение, Ирину отвезли в палату. Ей слали сообщения с поздравлениями, женщина была очень счастлива в те часы. Состояние ребенка первоначально медики оценили на 7-8 баллов по шкале Апгара — это значит, что малышка была вполне жизнеспособна. Примерно в восемь часов вечера к Ирине пришла врач и сообщила, что у дочки развилась дыхательная недостаточность, и ее подняли в реанимацию. Через полтора часа Ирина пришла туда и, к своему ужасу, увидела дочурку с синюшными ручками и ножками, подключенную к аппарату ИВЛ и прочим приборам. Ей сказали, что состояние ребенка резко ухудшилось вскоре после рождения. Девочка скончалась в два часа ночи второго января, прожив всего 18 часов. В качестве причины медики назвали внутриутробную инфекцию. Но родители ребенка уверены: это далеко не так. Мы считаем вопиющим тот факт, что операционная была закрыта, а на рабочем месте не оказалось нужных медицинских специалистов. Эти четыре с лишним часа, которые Ирина ждала операцию, могли стоить жизни не только ребенку, но и ей самой. И еще меня крайне возмутило, как в четвертом роддоме преподнесли всю эту информацию женщине, только что потерявшей ребенка. Ирине внушили, что она сама виновата в смерти дочки, поэтому она впала в глубокую депрессию. Видеть её страдания нам очень тяжело, делится переживаниями Нэля Камалетдинова. В качестве небрежного отношения к пациентке Нэля показывает выписку из роддома, которую Ирине дали на руки. Используя шаблон, заполнявшие её медработники не удосужились даже внимательно прочитать текст и оставили в выписке фразу о том, что пациентка «выписывается в удовлетворительном состоянии домой с ребенком». Родственники усматривают в этом проявление особого цинизма со стороны медперсонала роддома № 4. Камалетдиновы назвали свою девочку Софьей, мулла совершил обряд наречения и помог проводить её в последний путь как положено. Горе никак не отпускает всю семью. Они написали о происшедшем в соцсетях и получили много откликов и рекомендаций обратиться в прокуратуру и потребовать расследования обстоятельств гибели ребенка. — После этих постов в соцсетях с нами связались представители роддома и пригласили 11 января приехать на встречу с юристом. Сын сказал, что хочет еще пообщаться с врачом, делавшим Ирине операцию, а также с неонатологом, который наблюдал дочку после рождения. Я поеду с ними, — уточнила Нэля Камалетдинова. По её словам, когда тело ребенка забирали в морге после вскрытия, патологоанатом обмолвился, что в первые дни 2021 года из четвертого роддома поступили шесть погибших младенцев. Меня шокировала эта информация. Если это правда, то я хотела бы пообщаться с родителями погибших малышей. Вполне возможно, что у них тоже есть свои претензии к медикам, так что мы даже могли бы подать коллективный иск. Надеюсь, после вашей публикации мы сможем состыковаться с ними, заявила бабушка умершей малышки. Получить оперативный комментарий в роддоме № 4 не удалось. Нам обещали дать пояснения по окончании новогодних каникул и после общения юриста роддома с семьей погибшего младенца. Проверить информацию о возможной гибели шести младенцев в четвертом роддоме Уфы в первые дни 2021 года пока не удалось. Редакция направила в министерство здравоохранения Башкирии официальный запрос по этому поводу. Mkset следит за ситуацией.

