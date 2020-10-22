«ПСК-6» обязался вернуть деньги дольщикам дома, который запретил строить Хабиров

- В течение двух последующих недель вы будете приглашены для оформления и подписания соглашени о расторжении заключенных между вами и застройщиком договоров долевого участия в строительстве. Весь процесс оформления расторжения договоров долевого участия в строительстве и возврат денежных средств в адрес участников долевого строительства будет осуществлен в срок с 01 декабря 2020 года. <...> За тридцать лет работы группы компаний ПСК-6 не было ни одного обманутого дольщика, и мы делаем все от нас зависящее, чтобы урегулировать сложившуюся не по нашей вине ситуацию. Мы крайне сожалеем о случившемся и приносим свои искренние извинения, - говорится в письме к дольщикам.