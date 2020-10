«ПСК-6» обязался вернуть деньги дольщикам дома, который запретил строить Хабиров

В соцсетях обманутых дольщиков ЖК «Друзья-соседи» опубликовано обращение застройщика

Компания депутата Горсовета Андрея Носкова «ПСК-6», являющаяся застройщиком скандальной высотки возле дома №5 по улице Шота Руставели в Уфе, начнет возврат денег своим дольщикам. Об этом говорится в письме к участникам долевого строительства, подписанном Носковым. Photo: vk.com В документе сообщается, что застройщик «ПСК-6» ведет переговоры со Сбербанком о досрочном раскрытии эскроу-счетов для возвращения средств дольщикам и расторжения договоров участия в долевом строительстве. Photo: vk.com - В течение двух последующих недель вы будете приглашены для оформления и подписания соглашени о расторжении заключенных между вами и застройщиком договоров долевого участия в строительстве. Весь процесс оформления расторжения договоров долевого участия в строительстве и возврат денежных средств в адрес участников долевого строительства будет осуществлен в срок с 01 декабря 2020 года. <...> За тридцать лет работы группы компаний ПСК-6 не было ни одного обманутого дольщика, и мы делаем все от нас зависящее, чтобы урегулировать сложившуюся не по нашей вине ситуацию. Мы крайне сожалеем о случившемся и приносим свои искренние извинения, - говорится в письме к дольщикам. Как сообщается в группе дольщиков в соцсетях, многие из них рады вернуть свои деньги, вот только не знают, что теперь с ними делать, так как купить за эти деньги аналогичные квартиры они уже не могут. При этом, как отмечается в сообщении активистов, у многих средства вложены в виде маткапитала, либо имеются ипотеки в других банках, за которые продолжают начислять проценты. Несмотря на ситуацию, в ПСК-6 отмечают, что строительство велось законным путем, общественные обсуждения имели положительный результат, а экспертиза выдала положительно заключение по проектной документации. Напомним, ранее жители дома на улице Шота Руставели отстаивали свой двор, где велась стройка многоэтажки. Возведением здания занималась компания «ПСК-6». Жители жаловались на опасную стройку, а также устраивали пикеты не только в Уфе, но и в Москве. В начале сентября противники стройки осадили холл правительства Башкирии. Позже на стройку выехал глава республики Радий Хабиров, который запретил дальнейшие работы и поручил ликвидировать объект. Позже глава республики отметил, что данная ситуация стала толчком в создании Градостроительного совета, который будет заниматься вопросами жилищного строительства.

