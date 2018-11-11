В Башкирию придут 25-градусные морозы

Сегодня, 11 ноября, по Башкирии и в Уфе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Впрочем, в южных районах республики выпадет небольшой снег.

Ветер ожидается северный, северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -13...-18°, а местами столбик термометра упадет даже до -25°. Днем воздух прогреется до -8...-10°.